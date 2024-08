L’ultimo saluto alla benefattrice Renata Rantzer

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Si terrà sabato alle 11, nella chiesa di San Biagio, la liturgia per il rito della deposizione delle ceneri di, la donna di 86 anni, travolta, il 24 giugno scorso, dall’incendio innescato al primo piano della canonica di Salvatonica dove si trova la comunità Accoglienza. Trasportata in elisoccorso dal Centro grandi ustionati di Cesena non ha retto purtroppo alle ferite. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta contro ignoti per incendio colposo, ipotesiquale ora si aggiungerà anche quella di omicidio colposo.aveva fondato con don Antonio Mazzi di Exudus e diretto, dal 1993 al 2000, la Casa di Carlotta, nella canonica di San Biagio di Bondeno proprio accantochiesa dove avverrà sabato la liturgia, aiutando tanti giovani e mamme con problemi di tossicodipendenza o in difficoltà, ad uscire ddroga in un progetto insieme ai figli.