(Di giovedì 29 agosto 2024) L'spagnola scende al livello più basso degli ultimi 12 mesi. I prezzi al consumo sono aumentati del 2,4% rispetto ad agosto 2023. Si tratta di un dato inferiore alle stime degli analisti che prevedevano una crescita del 2,5%. Il calo inpotrebbe riflettersi in tutta Europa, segnala Bloomberg, secondo cui tutte le principali economie dell'Eurozona potrebbero vederre la crescita degli indici dei prezzi. Questo potrebbe convincere la Banca centrale europea a continuare ad abbassare i tassi di interesse. Si tratta del terzo mese consecutivo in cui l'spagnola. Il trend è dovuto alla riduzione dei costi del carburante, così come dei prodotti alimentari e delle bevande non alcoliche.