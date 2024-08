Galleria schianto frontale tra auto e bus carico di ragazzini

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 agosto 2024) Uno scontroavvenuto nel pomeriggio di mercoledì 28 agosto nellaSanto Stefano, tra Breno e Cividate Camuno, ha causato il blocco totale del traffico sulla Statale 42 che attraversa la Valle Camonica. L’incidente ha coinvolto un’utilitaria e un pullman con a bordo una ventina di adolescenti provenienti da Monza. La strada è rimasta chiusa per oltre due ore per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti. Fortunatamente, non ci sono stati feriti gravi: i giovani passeggeri del pullman hanno riportato solo lievi contusioni e due di loro sono stati trasportati all’ospedale di Esine in codice giallo. Anche l’uomo di 72 anni alla guida dell’è stato ricoverato, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. L’incidente è avvenuto poco dopo le 16:00.