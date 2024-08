Badlands | iniziate le riprese del film della saga di Predator

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 29 agosto 2024)ledeldiCon il franchise di Alien che sta cavalcando il successo grazie ad Alien: Romulus, è giusto che la serie ditorni a far parlare di sé. Il regista Dan Trachtenberg ha riportatoalla gloria con l’uscita di Prey nel 2022, un acclamato thriller che metteva uno dei più famigerati alieni assassini contro una giovane donna nativa americana. Trachtenberg è rimasto fedele al franchise per il suo prossimoe ora sembra che la produzione del nuovo capitolo abbia preso il via. Secondo alcune notizie raccolte dal sito di fan del franchise AvP Galaxy,è ora entrato in fase di produzione in Nuova Zelanda. Non si sa ancora molto di questo, se non che sarà diretto da Trachtenberg, da una sceneggiatura scritta da Patrick Aison. A differenza di Prey,sarà però ambientato nel futuro.