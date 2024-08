Warren Buffet raggiunge i 1 000 miliardi con la sua Berkshire Hathaway | il primato

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La holdingdifa segnare i 1.000di dollari di capitalizzazione diventando la prima società statunitense fuori dal settore tecnologico a fare parte del cosiddetto “Trillion dollar club”. La finanziaria ha raggiunto la soglia daa Wall Street registrando un aumento del suo valore di oltre il 27% nel 2024. Un regalo per il compleanno dell'”Oracolo di Ohama”, come è soprannominato il magnate, che tra due giorni festeggerà il grande successo in Borsa insieme ai suoi 94 anni. IldiConquistando quota 1.000laentra a far parte del club esclusivo dei colossi statunitensi che hanno superato questa soglia, di cui fanno parte Apple, Microsoft, Google Alphabet, Amazon, Nvidia e Meta, il gruppo a cui fanno capo Facebook, Instagram e Whatsapp.