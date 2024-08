Vela tutto pronto per la Louis Vuitton Cup Spithill Luna Rossa | Vogliamo vincere una regata per volta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Jimmy, timoniere di, ha parlato alla vigilia dellaCup: “La flotta è molto vicina in termini di prestazioni e sono sicuro che assisteremo a delle regate intense. Le regate preliminari hanno evidenziato sia i punti deboli che i punti di forza dei team. La presenza del Defender nei Round Robin? Sicuramente è un enorme vantaggio per loro perché noi corriamo per sopravvivere e loro no, e questo fa la differenza. Probabilmente può essere rischioso mostrare le nostre carte davanti a loro, ma al momento non guardiamo troppo lontano. Siamo focalizzati solo sugli sfidanti.unaalla“. L’appuntamento con laCup è il 29 agosto con la prima delle due fasi di eliminazione (la seconda l’11 settembre), in cui ogni squadra incontra unain ogni round tutti gli sfidanti.