Tv al via il nuovo digitale terrestre Quali televisori sono già compatibili e quali decoder cambiare | ecco che fare

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tv, inizia oggi la transizione verso lo standard DVB-T2. Ilcambia ancora e proprio in queste ore d’esordio delsistema di trasmissione televisivo, che promette agli spettatori miglioretà di immagini e suoni, in moltiin affanno e preoccupati di una fruizione più articolata o, peggio ancora, di dover acquistare untelevisore. Niente paura invece: la nuova tecnologia, spiegano dal Mimit, migliorerà l’esperienza televisiva degli spettatori grazie allatà superiore dell’immagine e alla fruizione di un numero potenzialmente sempre più alto di canali ad alta definizione. Ma vediamo, spiegata nel dettaglio con i riferimenti elencati dall’Ankronos, in cosa consistono transizione e novità relative.