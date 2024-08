Tutti i rimedi contro le labbra screpolate

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Dopo aver scoperto quali sono le creme viso low cost da provare per la stagione invernale, adesso bisogna pensare alle. Le, con il viso e le mani, sono infatti le parti del corpo maggiormente esposte al freddo e quindi soggette alle intemperie dei mesi invernali. Non bisogna farsi ingannare dal caldo torrido che affligge ancora molte città , la pioggia e il freddo saranno come un fulmine a ciel sereno. Proprio per questo non bisogna farsi trovare impreparati: È arrivato il momento di rifornirsi e scoprire le ultime novità per la cura dellein vista dell’inverno, prima però rispolveriamo le basi. Sono due gli step fondamentali per avere delle bellecurate e visibilmente sane: esfoliazione e idratazione.