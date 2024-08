Travolge due ragazzi con lo scooter e scappa | è tragedia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Sant’Antimo – All’alba di oggi, i carabinieri della compagnia di Giugliano sono intervenuti all’incrocio tra via Leopardi e via Di Giacomo a seguito di una segnalazione di incidente stradale. Due giovani, rispettivamente di 20 e 18 anni, entrambi di Melito, sono rimasti gravemente feriti dopo essersi scontrati con un’automobile mentre erano a bordo di uno. Feriti in pericolo di vita L’incidente, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, ha visto i duecoinvolti in un violento impatto con un’auto, il cui conducente è poi fuggito senza prestare soccorso. Il 20enne, che guidava lo, è stato trasferito in condizioni critiche all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove si trova attualmente in prognosi riservata e in pericolo di vita. Anche il passeggero 18enne è in condizioni critiche, ricoverato all’Ospedale del Mare con prognosi riservata.