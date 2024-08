Sorteggio Champions League oggi i 36 nomi! Le fasce per l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 28 agosto 2024) È vigilia deldi, ma la nuova fase campionato non ha ancora sicure tutte le. O meglio: le prime due da ieri lo sono, con l’inserimento del Milan a chiudere la seconda, restano ancora terza e quarta. Questo l’aggiornamento in attesa delle partite di, che inizieranno alle 18.45.2024-2025 –FASE CAMPIONATO PRIMA FASCIAReal Madrid (Spagna, campione in carica) 136.000 Manchester City (Inghilterra) 148.000 Bayern Monaco (Germania) 144.000 PSG (Francia) 116.000 Liverpool (Inghilterra) 114.000Inter (Italia) 101.000 Borussia Dortmund (Germania) 97.000 RB Lipsia (Germania) 97.000 Barcellona (Spagna) 91.000 SECONDA FASCIA Bayer Leverkusen (Germania) 90.000 Atlético Madrid (Spagna) 89.000 Atalanta (Italia) 81.000 Juventus (Italia) 80.000 Benfica (Portogallo) 79.000 Arsenal (Inghilterra) 72.