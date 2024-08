Serie C girone C | la Top11 della prima giornata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNon sono mancate le sorprese nel primo turno di campionato nelC diC dove sono state realizzate trenta reti. Un solo blitz esterno, quello del Cerignola sul campoJuventus Next Gen. Nellatop 11 (modulo 4-3-3) entrano di diritto gli attaccanti Volpicelli (Picerno), Cuppone (Cerignola) e Anatriello (Messina), tutti autori di una doppietta. E’ stata anche ladei difensori goleador con le reti (tutte decisive) messe a segno da Berra (Benevento), Verrengia (Potenza) e Gatti (Casertana). Tra i pali si è messo in luce il giovanissimo Nunziante (classe 2007) che ha contribuito con le sue parate al successo in rimonte del Benevento con la Cavese. P) NUNZIANTE (Benevento) – Il classe 2007 del Benevento si regala un esordio inC da stropicciarsi gli occhi con almeno tre parate che impediscono alla Cavese di scappare via sul 2-0.