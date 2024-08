Scommesse non solo Serie A | colpaccio da 20mila euro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 28 agosto 2024), nonA: per un utente è stato un lunedì magico con una schedina da 14 eventi. Ilè daE chi lo dice che con lesi può vincere solamente nel fine settimana? E chi lo dice che il sabato e la domenica sono i giorni “magici” per poter centrare i colpi più importanti viste le moltissime partite che ci sono nel palinsesto? Sono molti quelli che la pensano in questo modo, ma sul sito della PlanetWin365 è venuta fuori un’altra cosa, una di quelle che fa pensare che anche il lunedì sia un giorno magico. E nonper i parrucchieri. Vlahovic, con una doppietta ha permesso alla Juve di battere il Verona (Lapresse) – Ilveggente.itLa vincita del giorno e anche della settimana, per il momento. Sì, perché da qui a domenica prossima potrebbe arrivare anche qualche altro colpo importante.