Rimini Buscè non è deluso | Gara intensa teniamo la testa alta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) "Avremmo potuto vincere, ma l’importante è essere usciti dal campo a". Almeno per ora, ad Antoniova bene così. Il pareggio all’esordio in casa del Carpi non dispiace all’allenatore del, nonostante i biancorossi per due volte non siano stati capaci di mantenere il vantaggio. "Non voglio vedere gente abassa – dice pensando al rammarico dei suoi – perché i ragazzi hanno fatto veramente una buonissima partita, d’intensità e a tratti anche di un’ottima qualità". Anche se magari "Soprattutto dopo il nostro secondo gol, avremmo dovuto gestire meglio in quell’attimo la partita. Dopo il gol del 2-1 abbiamo pensato più ad abbassarci e a difendere verso la nostra porta che a difendere verso la porta avversaria. E c’è una bella differenza. Questa è una cosa che bisogna fare fino al centesimo minuto, deve entrare inai ragazzi.