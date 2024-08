L’Umbria sbarca a Venezia Brilla la stella di Monica Bellucci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Perugia, 28 agosto 2024 – La carica degli umbri alla Mostra del cinema di. Tra divi e divine, professionisti e maestranze della settima arte, giovanissimi giurati, sono tanti i rappresentanti del Cuore Verde in questa grandiosa edizione della Mostra che si inaugura oggi al Lido. E proprio nella prima giornataladi, protagonista del film d’apertura fuori concorso, l’attesissimo “Beetlejuice Beetlejuice“ di Tim Burton (nuovo compagno dell’attrice tifernate) che dopo 36 anni firma un irriverente sequel della commedia horror cult degli anni ‘80: la coppia, ammiratissima in look black & white, èta ieri al Lido e staserafarà il suo grande ritorno sul red carpet (dove ha sfilato tante volte) alla guida di un cast che schiera Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O’Hara, Justin Theroux, Jenna Ortega e Willem Dafoe.