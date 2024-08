Ius Scholae CNA Lombardia | Si agisca per una seria riforma della cittadinanza

Leggi tutta la notizia su newsagent

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Iuse Ius Soli sono tornati prepotentemente d’attualità negli ultimi giorni all’interno del governo italiano. Temi che riportano senza dubbio all’attenzione, anche per CNA, la necessità di attuare unae solidache coinvolga non solo l’Italia, ma anche laimpattando sugli equilibri sia socio-culturali, sia economico-finanziari. La Regione, infatti, secondo i dati di Margò-Cribis di agosto 2024, elaborati da CNA, è prima nel Paese per imprese gestite da migranti davanti a Lazio ed Emilia Romagna. Ne conta 133.592 che rappresentano il 20,46% del totale nazionale, che si attesta sui 653.004. In particolare la provincia di Milano vanta ben 64.887 aziende di stampo straniero, rappresentando quasi la metà di tutte le imprese a guida stranieraregione.