Il bluff di Fratelli d’Italia sui dati | gonfia i risultati per esaltare Meloni

(Di mercoledì 28 agosto 2024) “Sono i numeri a parlare”, scrive. “Con il governostiamo cambiando l’Italia”, è il senso del post del 26 agosto del partito guidato da Giorgia. Con tanto di grafiche che dovrebbero raccontare i “successi” e i “nuovi primati” raggiunti dall’Italia grazie al governo. Eppure, come evidenzia Pagella Politica,tende are ie soprattutto i meriti dell’esecutivo. I numeri vengono “usati daper dare un quadro distorto della realtà”. I presunti successi economici perPartiamo dal primo punto analizzato da Pagella Politica: l’evasione fiscale.scrive che nel 2023 si è registrato un significativo incremento delle entrate fiscali, con “4,5 miliardi in più” rispetto al 2022. Il merito viene dato alla riforma fiscale del governo che, però, non c’entra nulla.