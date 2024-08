Calciomercato Milan alla scoperta di Silvano Vos | il nuovo acquisto di Moncada

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ilha messo a punto uncolpo per il centrocampo: andiamo a scoprire chi èVos, il quintodi GeoffreyIlha chiuso perVos, il centrocampista classe 2005 che si unirà al club di via Aldo Rossi per 3 milioni di euro. E’, infatti, stato trovato l’accordo con l’Ajax per l’arrivo del quinto colpo dei rossoneri, che nei prossimi giorni svolgerà le visite mediche con il Diavolo. Andiamo a scoprire qualche curiosità sul giocatore in questione. Nato e cresciuto nel 2005 in Olanda, Vos dal 2012, all’età di soli sette anni, si è legato all’Ajax e ha iniziato il suo cammino nelle giovanili del club in questione. Una grande crescita, coronata con il passaggio in prima squadra durante la scorsa stagione. Nell’ultima, invece, il 19enne ha collezionato 34 presenze tra Eredivisie e campionato primaverile.