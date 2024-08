Bologna ufficiale Benjamin Dominguez | sedicesimo argentino in rossoblù

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024), 28 agosto 2024 – Ilbatte un nuovo colpo sul fronte calciomercato. Non si tratta dell’atteso difensore ma bensì dell’ufficialità di, acquisto già ampiamente anticipato nei giorni scorsi ma per il quale si aspettava una comunicazione formale da parte della società, comunicazione che è arrivata oggi. L’esterno offensivo arriva a titolo definitivo dal Gimnasia La Plata ed è in città già da domenica, dove ha già svolto anche le visite mediche di rito. Si tratta dela vestire la maglia