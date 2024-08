Berrettini-Fritz è la partita del giorno a New York | banco di prova importante per Matteo che sogna il terzo turno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Per qualche motivo sconosciuto, ae Taylornon è stato riservato l’Arthur Ashe Stadium per quello che si preannuncia come il secondopiù interessante di tutti. Non per questo però il match perde appeal, anzi si conferma imperdibile e soprattutto tutto da vivere poiché si affrontano due giocatori di alto livello che venderanno cara la pelle per proseguire il loro cammino allo US Open 2024. “Sarà un match duro” aveva detto, che partirà favorito ma non può ritenersi particolarmente fortunato di aver pescato così presto una mina vagante come. Si tratterà del quarto confronto in carriera tra i due nonché del primo in uno Slam.ha sempre vinto, peraltro perdendo un solo set su sette, e potrà contare anche sul sostegno del pubblico di casa.