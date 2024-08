Zelensky | Testato missile balistico

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 27 agosto 2024) 15.56 Kiev ha effettuato con successo il test per il primodi produzione nazionale. Lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr. "Forse è troppo presto per parlarne, ma voglio condividerlo con voi" ha affermatodurante il forum sull'indipendenza ucraina in corso a Kiev.ha affermato anche che l'Ucraina ha utilizzato i caccia F-16 per respingere gli attacchi russi. Tuttavia il presidente ucraino ha detto il numero di F-16 a disposizione dell'Ucraina non è sufficiente.