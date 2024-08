Yuasa Battery al PalaSavelli ecco i prezzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Iltorna ad ospitare lo sport ad alto livello: laSuperlega Volley di Grottazzolina infatti vi disputerà le gare interne. Per la verità quel palas è stato costruito per gli incontri di pallacanestro: inizialmente fu la casa della sangiorgese basket di serie A2 e, a seguire, della Sutor Montegranaro di serie A1, per poi diventare orfana di grandi squadre finché non si è fatta viva, eleggendovi il proprio domicilio, ladi Grottazzolina. Cambia da Basket a Volley la disciplina sportiva giocata ma si tratta sempre di sport rappresentato ad altissimo livello, in grado di richiamare l’attenzione sia dal punto di vista tecnico che dello spettacolo degli amanti o meno dell’attività sportiva ma comunque vogliosi di assistere e gustare esibizioni uniche.