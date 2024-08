‘Noi di Centro’ Reale nominato vicesegretario provinciale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl segretarioNdC Marcella Sorrentino, d’intesa con il segretario nazionale Clemente Mastella, haAntoniodel partito. “L’amico Antonio che è stato assessore durante il mio primo mandato sindacale a Benevento con una delega importante come quella all’Urbanistica, sarà una risorsa importante per la comunità di Noi di Centro tanto per l’esperienza politica quanto per il prezioso apporto che saprà dare sul piano dei contenuti, della pianificazione delle politiche di governo del territorio e della programmazione”, sottolinea il sindaco Mastella.affiancherà nel ruolo diGiacomo Buonanno sindaco di Moiano, Angelino Iannella sindaco di Torrecuso e Michele Iapozzuto, sindaco di Colle Sannita, designati due mesi fa.