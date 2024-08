Lukaku-Napoli il belga autorizzato dal Chelsea per visite mediche e firma contratto

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 27 agosto 2024)è statoa viaggiare in Italia per lee ladelda 30 milioni di euro con il. Romeluè da considerarsi, anche se non ancora ufficialmente, un nuovo calciatore del. L’annuncio arriva direttamente da Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, che ha confermato il “semaforo verde” per l’operazione attraverso i suoi canali social. Secondo Romano, il trasferimento è ora ufficiale: “Via libera ai documenti per il trasferimento di Romelual! Il calciatoreè statoa viaggiare in Italia per lee ladel.”è atteso aentro questa sera. Domani, sarà sottoposto allepresso Villa Stuart e incontrerà lo staff medico della SSCper completare il processo di registrazione.