Juve Vlahovic | Thiago Motta non vuole che sbagliamo atteggiamento col Como sono stato sfortunato|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 27 agosto 2024) 2024-08-26 23:02:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: MVP della sfida con una doppietta. Dusansi è sbloccato in questa Serie A 2024/25 con una doppietta nella sfida contro il Verona al Bentegodi, vinta dallantus per 3-0 e che ha regalato il primo posto in solitaria alla squadra di. Al termine del match, il serbo ha analizzato il successo ai microfoni di DAZN.SAVONA – “Gli faccio soprattutto in complimenti, era la sua prima partita. Ha fatto anche gol, abbiamo conquii tre punti econtento per lui, per la squadra e per i tifosi”. NUOVO PIGLIO – “Sicuramente stiamo facendo un gioco diverso. Questo non vuol dire che toglie qualcosa dell’ultimo anno che abbiamo comunque fatto bene.