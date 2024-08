Cristianesimo l' agnostico e quella sospensione tra atei e teisti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) L'è una via di mezzo fra l'ateo e il teista. L'ateo è convinto che Dio non esista, mentre il teista è convinto che Dio esista e che si occupi delle attività umane. L'non ritiene che ci siano prove sufficienti per dire che Dio esista o che non esista. Si astiene dal prendere posizione e dice che se Dio esiste è sconosciuto e non conoscibile, affermando di credere solo a ciò che vede. Per lui l'esistenza di Dio non può essere né provata né confutata, essendo impossibile avere le prove che Dio c'è. Alcuni pensano che sia la posizione più ragionevole da assumere in quest'era moderna dominata dal dubbio e che si possono avere sani valori senza bisogno di credere in Dio.