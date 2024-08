Controlli dei carabinieri a Terontola e Foiano | droga sequestrata e impresa sospesa

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 27 agosto 2024) Idella Compagnia di Cortona, durante un servizio di perlustrazione a, hanno fermato un veicolo con a bordo due cittadini di nazionalità albanese, entrambi residenti a Cortona. Uno dei passeggeri, alla vista dei militari, ha tentato di nascondere sotto il sedile un involucro di cellophane contenente una sostanza resinosa marrone, che è stata identificata come hashish. Il quantitativo di circa 3 grammi è stato sequestrato, e l’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Arezzo ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90. In un’operazione analoga adella Chiana, un cittadino del luogo è stato sottoposto a una perquisizione personale, durante la quale è stato trovato in possesso di un pezzo di hashish del peso di 9,04 grammi, nascosto all’interno di un pacchetto di sigarette.