Concorso INPS 2024 | opportunità di lavoro e prospettive per i candidati

(Di martedì 27 agosto 2024) L’ha recentemente annunciato nuovi bandi diper il, aprendo la strada a migliaia di nuove assunzioni. Si tratta di un’occasione imperdibile per chi è alla ricerca di una carriera stabile nel settore pubblico, con posizioni che spaziano dai diplomati ai laureati. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale () ha previsto un piano di assunzioni attraversoper oltre 7.000 posizioni entro il 2026. Tra i bandi più attesi c’è quello per 585 posti destinati ai diplomati, che offre contratti a tempo indeterminato. Questa selezione è particolarmente attrattiva per chi cerca una sicurezza lavorativa senza l’obbligo di una laurea., foto Ansa – VelvetMagIlmira a coprire diversi ruoli all’interno dell’, con posti vacanti distribuiti su tutto il territorio nazionale.