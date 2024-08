Animali tenuti in un podere in terribili condizioni igienico sanitarie | denunciato 47enne pontino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 27 agosto 2024) Intervento dei Carabinieri e del Servizio Veterinario Il 26 agosto 2024, a Terracina, i Carabinieri della locale Stazione, in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Forestale di Terracina e il personale del Servizio Veterinario dell’ASL di Latina, hannoundel posto per maltrattamento diinInadeguate Durante l’ispezione, le autorità hanno scoperto che l’uomo custodiva 9 asini, 2 capre e un suino in un fondo di sua proprietà , dove glivivevano in ambienti non idonei e inestremamente precarie. Denuncia all’Autorità Giudiziaria Alla luce di quanto riscontrato, ilè statoall’Autorità Giudiziaria per il reato di maltrattamento di