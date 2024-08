Aeroporti pugliesi investimenti per oltre 218 milioni di euro Contratto di programma approvato dall' Enac

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 27 agosto 2024) Di seguito un comunicato diffuso dadi Puglia: In arrivo218diper gli. Grazie all’approvazione da parte dideldididi Puglia valido per il periodo 2024 – 2027, la rete aeroportuale migliorerà le proprie performance. Gli, infatti, serviranno per avviare una serie di interventi finalizzati al miglioramento della capacità aeroportuale degli scali, al miglioramento dei servizi destinati ai passeggeri, all’innalzamento del livello di sicurezza, nonché alla qualità dei servizi e alla tutela ambientale. I 218,5diverranno ripartiti tra glinelle seguenti percentuali: 30% per Bari, 25% per Brindisi, 23% per Taranto Grottaglie e 22% per Foggia.