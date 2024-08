Varese moto fuori strada | muore 17enne

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 26 agosto 2024) 16.28 Un ragazzo di 17 anni è morto e una giovane di 16 è rimasta gravemente ferita in un incidentele a Solbiate Olona, nel Varesotto. I due ragazzi erano su unache si è schiantata contro la recinzione di un cantiere a bordo. Indagini in corso sulla dinamica dell'incidente. I ragazzi, soccorsi,sono stati portati in ospedale. Ilè morto poco dopo. Morta a Palestrina (Roma) una 20enne investita mentre attraversava laper andare in chiesa. Ferita un'amica.