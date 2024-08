Rogo nella palazzina Tre persone all’ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 agosto 2024) Momenti di terrore sabato sera in unadi via Chinca 6 a Brescia, dove è scoppiato un violento incendio. Il bilancio è di trefinite in ospedale e 13 famiglie evacuate. Le fiamme hanno distrutto un solo appartamento, forse a causa di un cortocircuito. Tutti i residenti sono però stati fatti uscire dallascopo precauzionale per diverse ore. Nonostante ilabbia interessato solamente l’abitazione della famiglia coinvolta il fumo si è propagato attraverso i tre piani della, causando preoccupazione e paura tra i residenti. Per questo motivo, in via precauzionale, i Vigili del Fuoco hanno evacuato tutte la famiglie presenti. Tresono state infatti trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell’Ospedale Città di Brescia, dopo aver riportato alcuni sintomi legati all’inalazione del fumo.