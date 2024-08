Niente Napoli per Skriniar andrà all’Al Nassr

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 26 agosto 2024) Milanè finito fuori rosa nel Psg, dopo essersi trasferito lo scorso anno a parametro zero dall’Inter. Per il difensore slovacco classe 95 si era parlato di una possibile trattativa con ilper un rinforzo nel reparto.in Arabia,Tuttavia, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’Al(club in cui milita Cristiano Ronaldo) ha fatto un’offerta ufficiale al Psg per lui e l’accordo è prossimo a concludersi, nonostante le proposte italiane. EXCLUSIVE: Alhave sent official bid to Paris Saint-Germain for Milan, deal almost done! Permanent move proposal submitted and deal close to being agreed for Slovakian defender. Despite proposals from Italy,is now close to joining Al. pic.twitter.