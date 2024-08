Musetti-Opelka oggi in tv | orario canale e diretta streaming US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) LorenzosfideràReillynell’incontro valido per il primo turno degli US. Dopo un’estate da sogno, tra il bronzo olimpico e la semifinale di Wimbledon, passando per le finali giocate a Umago e al Queen’s, il tennista azzurro proverà a confermarsi anche sul cemento americano. Non si prospetta un cammino facile, ma proprio perché è stato Lorenzo a rivelare di ambire alle Atp Finals, servirà un risultato importante per continuare a sognare la qualificazione a Torino. Il carrarino partirà favorito all’esordio contro il beniamino di casa, contro cui ha perso tutti e tre i precedenti ma che non è più (causa infortunio) il giocatore di qualche anno fa. SEGUI IL LIVE PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, lunedì 26 agosto, come terzo match dalle 17:00 italiane sul Court 7.