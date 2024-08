Manovra tagli ai bonus e prelievo sulle detrazioni | il piano del governo per dare più soldi al ceto medio

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 26 agosto 2024) Un film già visto. Lo scorso anno il primo tentativo era fallito e ilnon è riuscito a ritoccare le spese fiscali –, deduzioni, agevolazioni e– per ricavare qualche risorsa in più per la. Ma quest’anno ci riprova. Attualmente le tax expenditures valgono circa 105 miliardi l’anno, per un totale di 625 misure. Nessuno è come l’Italia, anche perché i governi puntano spesso al vantaggio di uno sgravio fiscale il cui costo pesa sul futuro e non sulla spesa di oggi. Ma finora, nonostante i diversi tentativi, nessuno è riuscito a incidere veramente con una sforbiciata di peso., ildelperare, deduzioni eAl momento, in vista della legge di Bilancio, l’esecutivo sembra puntare senza indugipiccole spese fiscali, quelle che cubano al massimo 10 milioni.