Maglia del duce al locale Iori | Questi messaggi non vanno normalizzati

(Di lunedì 26 agosto 2024) Non si placano le polemiche i merito al polverone sollevato dalla denuncia del presidente del consiglio comunale dem Matteosulla presenza in unreggiano di un cliente con una maglietta dalla scritta ’Benito santo subito’, in cui stigmatizzava anche il comportamento dei gestori delche non lo avrebbero allontanato. Nelle scorse oree il proprietario dell’Osteria Doppio Litro, Antonio Catellani, si sono confrontati. "Il signor Catellani, che a 70 anni gestisce con i figli ilmi ha risposto con grande educazione e ascolto – spiega–. Ha capito le mie perplessità e mi ha detto che ne parlerà con i figli che si erano intrattenuti col cliente a fine serata, ha rimarcato che lui è ben lontano dalle idee proposte da chi portava quella maglietta e che se ricapitasse chiederebbe al cliente di indossarne una diversa.