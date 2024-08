LIVE Berrettini-Ramos Vinolas US Open 2024 in DIRETTA | il romano in campo dopo Cristian-Kasatikina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:43 Amici di OA Sport ben ritrovati nellascritta di. Appena concluso il primo set trae Kasatkina, con la russa impostasi agevolmente per 6-2. Al termine della sfida femminile toccherà all’azzurro. Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match di primo turno degli USche vedrà opposto Matteoal veterano iberico Albert. Secondo confronto diretto tra i due, con l’azzurro che nel 2021 si impose in tre parziali agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il vincente dell’incontro troverà al secondo turno uno tra l’americano Taylor Fritz e l’argentino Ugo Carabelli., ventottenne, si presenta all’ultimo Slam stagionaleaver trionfato sulla terra battuta di Marrakech e Gstaad.