Juventus addio Chiesa | l’offerta è sul piatto imminente la chiusura

(Di lunedì 26 agosto 2024) Laprepara la cessione di, divenuto ormai un separato in casa.ufficiale è sul: cosa manca per chiudere. Continua ad essere impegnata su più fronti la. La squadra guidata da Thiago Motta stasera affronterà in trasferta il Verona con l’obiettivo di fare bottino pieno e salire in cima alla classifica. La dirigenza, dal canto suo, è al lavoro per potenziare ulteriormente la rosa: il mirino è puntato su Teun Koopmeiners e Jadon Sancho, che il club cercherà di prendere utilizzando le risorse legate alla partenza di Federico. Federicosaluterà la(LaPresse) – Serieanews.comL’ex Fiorentina, ormai, rappresenta un separato in casa. L’allenatore lo ha escluso dal ritiro estivo in Germania e da tutti i match finora affrontati, invitandolo pubblicamente a trovarsi una sistemazione alternativa.