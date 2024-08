Il cibo è diventato il lavoro che amo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Lorenzo Xu ha 22 anni, è nato a Ferrara da genitori cinesi ed è venuto a Bologna inizialmente per studiare Statistica. Contemporaneamente lavorava part time già nel mondo del food e, dopo due lavori, ha iniziato a pensare a una sua attività. L’incontro col socio Chen Chaofeng, 28 anni, forlivese, ha fatto il resto ed è nato ’MasterMoo’ in via Indipendenza 63/a, piccolo negozio di panini cinesi croccanti, lievitati, cotti in padella e ripieni di carne o verdura, che si chiamano Roujamo. Sono undi strada originario della cucina della provincia dello Shaanxi, soprattutto con carne di maiale stufata per ore in una zuppa contenente oltre 20 spezie e condimenti.