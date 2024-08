Giorgia Meloni E Andrea Giambruno | In Vacanza Lui La Chiama Moglie!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di lunedì 26 agosto 2024)inin Puglia. Un ritorno di fiamma o una scelta matura di genitorialità per il bene della figlia Ginevra? Scopri i dettagli e i retroscena.hanno recentemente trascorso insieme un periodo dinella pittoresca Masseria Beneficio, situata a Ceglie Messapica, in Puglia. Insieme alla loro figlia Ginevra e alla sorella di, Arianna, la coppia ha vissuto momenti di serenità, portando molti a interrogarsi su un possibile ritorno di fiamma o sulla maturità con cui stanno affrontando la loro separazione. Anche se non sono ufficialmente sposati,si riferisce affettuosamente acome “mia”, riflettendo un legame che va oltre le definizioni formali.