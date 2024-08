DAZN su Prime Video ma dov’è la convenienza?

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 26 agosto 2024) Dopo il lancio in Germania, Spagna e Giappone, il canalesi accende anche suin Italia. “la?”, si saranno subito domandati gli abbonati Amazon(e non solo). La risposta è semplice: “Non c’è”. Le due piattaforme hanno annunciato questa partnership globale per la distribuzione del servizio di live streaming sportivo come nuovo canale, con la possibilità dunque per i clienti Amazondi poter aggiungere al proprio abbonamento il canale dove poter seguire Serie A, Serie B e altri eventi sportivi. Per usufruire di questa ‘opportunità’, però, gli abbonati Amazondovranno comunque sottoscrivere un abbonamento a(quindi, avere il doppio abbonamento) e, soprattutto, alle stesse condizioni e costi di listino, quindi senza alcun vantaggio economico.