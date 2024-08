Cittadella-Pisa orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024), 26 AGOSTO – Tempo di trasferta, la prima in campionato per ildi Filippo Inzaghi è pronto a scendere in campo per la terza giornata della Serie BKT, il primo turno infrasettimanale, al “Tombolato” contro il. Ma a che ora avrà inizio la partita? Quali sono lee, soprattutto,sarà possibile seguirla in tv e streaming? In seguito, tutte le in, con una novità importante.- Per la prima trasferta, Inzaghi potrebbe attuare diversi cambi rispetto all’undici titolare delle ultime due partite. Non abbandonando però il 3-4-2-1.(3-4-2-1): Semper; Calabresi, Canestrelli, G.Bonfanti; Leris, Marin, Hojholt, Angori; Vignato, Mlakar; N.Bonfanti. Allenatore: Inzaghi(4-3-1-2): Kastrati; Carissoni, Salvi, Angeli, Masciangelo; Amatucci, Casolari, Branca; Vita; Magrassi, Desogus.