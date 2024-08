Calcio I e III categoria Gambassi e Capraia Una prova positiva

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Bella partita al campo sportivo di Case Nuove dove in preparazione ai rispettivi campionati si sono affrontate, sarà ai nastri di partenza della Prima, e, ambiziosa formazione di Terza. Nonostante il grande caldo, che ha condizionato i protagonisti in campo, si è trattato di una partita vera, in cui l’agonismo non è mancato. Certamente i ritmi non sono stati elevati sia per le temperatura sia per la condizione fisica di entrambe le squadre, che non può essere certo al top visti i duri carichi di lavoro di questo periodo di preparazione. Tant’è che le due compagini hanno deciso di comune accordo di giocare due tempi più brevi, 40 minuti ciascuno.