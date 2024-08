Bridgerton 4 | chi sarà l’interprete di Sophia il nuovo amore di Benedict?

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 26 agosto 2024) La quarta stagione diè già al centro dell’attenzione. Con l’annuncio che la trama ruoterà attorno a, interpretato da Luke Thompson, e cheil personaggio diBeckett la chiave per mettere in crisi il cuore del giovane, il pubblico ha iniziato a chiedersi chi avrebbe vestito i panni di questa protagonista. Secondo un’esclusiva anticipazione del magazine statunitense Variety, sembra che la produzione abbia finalmente scelto l’attrice perfetta per questo ruolo. La terza stagione dinon ha fatto in tempo a fare il suo debutto sul piccolo schermo che i fan già fremono per la quarta, ansiosi di scoprire i nuovi sviluppi che animeranno la celebre serie Netflix.