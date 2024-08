Antonello Venditti insulta una ragazza autistica | È speciale? Non mi interessa deve imparare l’educazione VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 26 agosto 2024) In questi giorni d’estate i cantanti sono soliti organizzare tour in giro per le città a portare allegria e buon musica su e giù per l’Italia. Tra i tanti artisti in tour c’è, che stava tenendo un concerto a Barletta, nello scenario incantato e suggestivo del Fossato del Castello, ma purtroppo c’è stato un “incidente” che ha macchiato l’immagine del cantautore romano. Gli insulti dialladisabile Durante il concerto il cantante stava raccontando un aneddoto, quando dal pubblico sono partiti dei versi che lui ha interpretato come irrisori. A quel puntoha iniziato ad imitare i mugolii, per poi rivolgersi a muso duro a chi faceva questi versi: “Vieni qua se c’hai il coraggio”, parole condite da altre offese e parolacce.