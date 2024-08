Al via il Palacios day | attese visite e firma! E l’Inter ha un ultimo incontro – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 agosto 2024) Oggi Tomasfarà tutto l’iter necessario per diventare un nuovo giocatore del. Ieri mattina lo sbarco a Milano. Domanicon gli argentini. ITER – Oggi è ilday. Ieri il difensore argentino classe 2003 è sbarcato a Milano e dopo una domenica di riposo, in modo da assestarsi un po’ visto il grande viaggio e il fuso orario, oggi farà tutto l’iter necessario per diventare un nuovo giocatore del. In mattinata sono previste lemediche di rito, per poi ottenere l’idoneità sportiva presso il Coni. Successivamente lasul contratto in Viale Liberazione. Simone Inzaghi, dunque, si prepara ad abbracciare il tanto agognato difensore mancino, che farà, dopo un periodo di ambientamento, il vice Alessandro Bastoni.