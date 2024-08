’Vignette musichette’ all’arena I fumetti si trasformano in film

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Una nuova rassegna sta per sbocciare a Cesena, si intitola “Vignette Musichette” che mette in scena concerti disegnati. Mercoledì 4 e giovedì 5 settembre,San Biagio di palazzo Guidi, un musicista e unsta si esibiranno dal vivo in contemporanea raccontando una storia, sorprendendo il pubblico con una sincronia di colori e melodie che si fondono come mai prima d’ora. Il disegno, creato in diretta e proiettato su schermo, si amalgama alla musica dando corpo sonoro a una narrazione per immagini. Saranno due debutti con spettacoli nuovi, unici ed esclusivi, realizzati per la prima volta davanti al pubblico. Mercoledì 4 e giovedì 5 settembre, a partire dalle ore 21:30, sul maxischermo dell’Arena verrà proiettata l’immagine digitale che ilsta disegnerà in diretta su un tablet, ed il musicista suonerà i suoi brani dal vivo.