Thuram e Taremi quasi buona la prima! Inter-Lecce offre spunti

(Di domenica 25 agosto 2024) Marcuse Mehdiformano l’attacco titolare di(2-0), seconda gara stagionale per i Campioni d’Italia. Una coppia decisamente inedita e obbligata, che peròessanti.VOLTA – L’infortunio di Lautaro Martinez semplifica le scelte di Simone Inzaghi in vista didi ieri sera. Perché la maglia da titolare è finita obbligatoriamente sulle spalle di Mehdi, che già scalpitava dopo i primi minuti di Serie A a Genova. E così si è formata la strana coppia composta dall’iraniano e da Marcus. Che ha inciso solo marginalmente contro il. Con lo stessochea Matteo Darmian l’assist per l’1-0 dopo quattro minuti. Ma non di soli gol e assist vivono gli attaccanti. Lavolta insieme dimerita comunque un approfondimento, visto che non sarà certo l’unica della stagione.