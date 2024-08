Notte della Taranta grande successo nel segno della Generazione Z | Geolier super atteso dai fan Angelina Mango e Gaia emozionano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Ieri sera, sabato 24 agosto, la piazza di Melpignano (LE) è esplosa neldi “”, il leit motivdiciassettesima edizione de “La”. Un tutto esaurito neldel cambiamento con l’arrivo del Maestro Concertatore Shablo.Il producer, con il supporto del giovanissimo Riccardo Zangirolami come direttore dell’orchestra popolare, ha ripreso (riuscendoci, in parte) il percorso iniziato dall’edizione record organizzata da Dardust. Una piazza, quella di Melpignano, che si trasforma da subito in unafamiglia allargata. Tra passi di pizzica, polpastrelli sui tamburelli e fazzoletti nel cielo, il pubblico di “” festeggia la fine dell’estate.