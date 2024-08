Juve Giuntoli non si ferma più | 40 milioni e lo porta a casa

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 25 agosto 2024) Lantus mette a segno un colpo da 40di euro: il football director Cristianonon sipiù Tentare tutto il possibile e l’impossibile per provare a vincere. Dopo la prima giornata di campionato e la seconda ancora in corso, inntus sta nascendo un’idea sempre più convinta: questa squadra può davvero lottare ed ambire allo scudetto. D’altronde la Lazio, l’unica insieme a bianconeri, Atalanta e Verona ad aver vinto all’esordio, è già caduta ed i bianconeri possono già tentare una mini fuga. Ecco perché alla Continassa si sta facendo il possibile – ed anche di più – per mettere nelle migliori condizioni Thiago Motta di poter lottare per il titolo e disputare una Champions League dignitosa.