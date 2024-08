F1 Max Verstappen | Contento del secondo posto non eravamo veloci a sufficienza per vincere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Maxha concluso all’edizione 2024 del Gran Premio d’Olanda. Per la prima volta da quanto l’appuntamento è rinato, il beniamino di casa ha dovuto inchinarsi a un avversario. Super Max aveva difatti trionfato nel 2021, 2022, 2023. Stavolta, però, non ha avuto modo di contenere lo strapotere di Lando Norris e della sua McLaren. Il binomio si è rivelato decisamente superiore al pacchetto comdall’olandese e dalla Red Bull. Quantomeno, il tre volte campione del mondo ha contenuto i danni, concedendo solo 8 punti all’inseguitore più vicino in classifica iridata. Pur non festeggiando l’affermazione sul suolo patrio,può considerare il risultato odierno accettabile nell’economia della rincorsa al quarto titolo consecutivo. Ancora probabile, ma non certo scontato.